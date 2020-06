Jardim Novo II: Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas

Um mecânico, de 25 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (4) pelo crime de tráfico de drogas, no Jardim Novo II. Com ele, foi apreendida uma grande quantidade de maconha que estava escondida em um caminhão baú.

A Força Tática da Polícia Militar foi até a oficina em que o traficante trabalha com o pai para averiguar uma denúncia que dava conta de que uma carga de maconha, que seria distribuída para traficantes da cidade, estaria pelo local.

O suspeito foi abordado enquanto estava dentro de seu carro, um VW/Voyage branco. Os PMs realizaram uma revista no veículo e encontraram duas embalagens de maconha escondidas no banco do passageiro.

Com a localização da droga, o traficante confessou que guardava mais tabletes da droga em um caminhão baú que estava estacionado dentro da oficina mecânica. Foram mais de duas toneladas de maconha apreendidas.

Dois mil quilos estavam no caminhão e 1 quilo e 300 gramas no carro do traficante que ficou a disposição da Justiça para passar por audiência de custódia, onde o Juiz decidirá se ele continuará preso ou não.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Foto:Claudio H Felício