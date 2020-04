Judite destaca trabalho feito em prol da segurança

Na última terça-feira (31), foi o último dia de trabalho da delegada aposentada Judite de Oliveira como secretária municipal de Segurança. Ela pediu exoneração do cargo devido à eleição municipal deste ano. Desde 2013, Judite é filiada ao PTB e, em 2016, foi candidata a vereadora, quando conquistou 1.189 votos que a colocaram como segunda suplente.

No mesmo ano em que se filiou ao PTB, Judite foi convidada pelo prefeito Walter Caveanha (PTB) a ocupar a Secretaria de Segurança da cidade. “Eu me aposentei da Polícia Civil em maio de 2013 e no mesmo mês fui nomeada secretária”, informou.

Apesar de ainda não ter definido qual cargo irá concorrer, Judite disse não ter preferência por posição, já que independente do que aconteça a linha de trabalho que será adotada é a segurança e os direitos das mulheres. “Mogi Guaçu não tem uma representante mulher que tenha uma visão feminina das reais necessidades da mulher”.

Judite fez um balanço positivo de todo o trabalho que realizou com o apoio do comandante da Guarda Civil Municipal, Claudemir Adorno da Costa, e do diretor Adriano Luciano Rodrigues, além de todos os guardas civis municipais. “Foi uma experiência muito boa e aprendi muito. Nós também tivemos desafios como a falta de viaturas em 2013”.

Satisfeita, ela lembra que deixa a GCM com carros novos, coletes balísticos, armamento novos, além de turmas formadas e cursos de atualização. “Só consegui por conta do apoio de toda a equipe, o que inclui todos os GCMs que sempre estiveram ao meu lado desde minha época de Polícia Civil”, ressaltou. Judite também disse ser grata ao prefeito pela oportunidade que recebeu de poder atuar na Segurança do município. “Também agradeço toda a população que sempre esteve ao meu lado”.

O cargo de secretário de Segurança da cidade ainda não tem um novo nome. O comandante Adorno da Costa assumiu a função em 2016, quando Judite pediu exoneração pela primeira vez.