Juiz determina a retirada de vídeo em rede social

A campanha eleitoral é para debater plano de governo e, pedir voto. Denúncias de improbidades administrativas ou crimes daqueles que concorrem a ser representante do povo também são aceitas quando possuem provas. Mas uma coisa bem diferente é usar as redes sociais para difamar alguém. Os candidatos e a Justiça Eleitoral continuam de olho e a primeira decisão sobre esse tipo de caso aconteceu com o candidato a prefeito Rodrigo Falsetti (Cidadania).

O candidato solicitou ao juiz que a divulgação ofensiva contra ele fosse retirada das redes sociais. Falsetti indicou a pessoa responsável pelo material divulgado no WhatsApp como sendo Valter Rodrigues Moreira e, em outra ação, sendo Márcio Vinagre.

Para embasar a decisão o juiz Paulo Rogério Malvezzi salientou que a determinação para retirada de conteúdo é uma prerrogativa da justiça de acordo com Lei das Eleições. “Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques em sítios da internet, inclusive redes sociais”.

O juiz confirmou que o vídeo envolve o candidato e seus familiares em alegações permeadas por termos depreciativos. “A livre manifestação do pensamento, princípio caro ao cidadão, não pode ser exercida de maneira a afrontar e atingir indevidamente a honra de terceiros”.

O que levou o juiz a decidir favoravelmente ao candidato é que as publicações juntadas processo se direcionam ao candidato Rodrigo Falsetti com o intento, ao menos inicial, de provocar a famigerada propaganda eleitoral negativa (não voto). Durante o andamento do processo, verificou-se que foram retiradas as publicações de circulação.

Assim sendo, o juiz determinou aos denunciados, que suspendam imediatamente o conteúdo irregular, caso os mantenham em algum ponto de suas redes sociais inacessíveis à Justiça, e que se abstenham de divulgá-los, por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 500.

“Foi passado por amigos que receberam o vídeo dessas pessoas citadas na denúncia. Mas o que não posso concordar é que as pessoas possam espalhar fake News. A Justiça deu decisão favorável e a Justiça foi feita e pediu para que se retirasse. Vou continuar minha campanha limpa, transparente e pautada nas propostas e é isso o que a população quer e quem não tem proposta utiliza-se das armas de ataques das fake News”, comentou Rodrigo sobre a decisão.

A Gazeta não conseguiu contato com os representados.