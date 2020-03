Ladrões armados roubam dinheiro de transportadora

A transportadora Lotrans localizada no Jardim Guaçu Mirim I, bairro popularmente conhecido como sendo a região do Rio Guaçu e que fica localizado às margens da SP-340, foi assaltada na tarde desta segunda-feira (30).

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, dois homens com o uniforme da empresa e armados chegaram no escritório a pé e renderam os funcionários. Em seguida, eles pediram a chave do cofre e fugiram em um Ford/Ecosport prata levando o dinheiro do compartilhamento.

Não se sabe qual quantia os dois assaltantes, que conseguiram fugir, levaram da empresa. O caso seria registrado pela vítima na Central de Polícia Judiciária (CPJ).