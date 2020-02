Ladrões de Mogi Guaçu são presos após roubo

Dois ladrões foram presos e um adolescente infrator apreendido na noite do último sábado de Carnaval (22), no Km 161 da Rodovia Zeferino Vaz, a SP-332, em Engenheiro Coelho. Os três são de Mogi Guaçu e estavam em um Fiat/Siena preto que tinham acabado de roubar no Jardim Rosa Cruz, em Mogi Guaçu. A vítima do roubo, um estudante, de 20 anos, relatou que por volta das 22h30 foi pegar seu carro que estava estacionado na Rua Jorge Alves Santana, quando foi abordado por quatro rapazes. Um deles estava armado e anunciou o roubo. Em seguida, o quarteto entrou no Siena e fugiu. Menos de uma hora depois, as 23h20, as câmeras de videomonitoramento de Artur Nogueira registraram a entrada do veículo roubado na cidade.

Com isso, a Guarda Civil Municipal, que já estava sabendo do roubo, intensificou o patrulhamento e avistou o veículo na Avenida Quinze de Novembro. Sinais de parada, tanto sonoro quanto luminosos, foram dados ao motorista que não obedeceu e fugiu em alta velocidade por várias ruas até acessar a SP-332, sentido a Engenheiro Coelho. No Km 161, o condutor do carro perdeu o controle de direção e capotou o veículo. Os três ocupantes do Siena, Abraão Barboza Mariano e Mateus Rodrigues Oliveira, ambos de 18 anos, e um adolescente de 16 anos, foram detidos. Antes, porém, todos receberam atendimento médico, já que sofreram escoriações leves no capotamento. Uma arma de fogo de brinquedo, ou seja, um simulacro foi apreendido. O objeto foi jogado fora pela janela durante a fuga.

O dono do carro roubado esteve na delegacia de Engenheiro Coelho e reconheceu o trio como sendo os assaltantes que levaram seu carro. Além disso, a vítima também reconheceu o simulacro de arma de fogo usado por Abraão no crime. Os dois maiores foram presos em flagrante e o adolescente apreendido para ser apresentado à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Mateus e Abraão passaram por audiência de custódia e foram encaminhados para Hortolândia. Os três são moradores do Jardim Suécia.