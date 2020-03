Lançamento do Marvel é feito na Audiens

Da Redação

A Audiens, loja especializada em aparelhos auditivos, fez o lançamento na última segunda-feira (16), do Marvel, aparelho produzido pela Phonak, empresa com mais de 70 anos desenvolvendo as melhores soluções em aparelhos auditivos do mercado. A Audiens é a representante exclusiva da Phonak na região e atua há 12 anos com lojas em Mogi Guaçu e Poços de Caldas (MG).

Durante o lançamento do Marvel, a última geração em aparelhos auditivos, a proprietária da loja Larissa Bitencourt Beatrice, a fonoaudióloga Samara Cavalheiro e a assistente comercial Alessandra Goulart apresentaram o novo produto da Phonak para seus clientes durante um café da tarde.

Todos amaram a novidade.

O Phonak Audéo Marvel se destaca por ser um aparelho multifuncional. É resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento. Possui som rico e claro; conecta-se a smartphones (iOS e Android) através de aplicativos inteligentes e a TV’s; é recarregável. Foi eleito o melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio.

Essa nova tecnologia reconhece e se adapta automaticamente para responder com precisão a uma quantidade de situações auditivas sem precedentes. O Phonak Marvel foi projetado para se conectar facilmente aos seus dispositivos eletrônicos do dia a dia, ao mesmo tempo em que fornece um som rico e claro.

Tecnologia recarregável

A Phonak foi pioneira na tecnologia recarregável no mercado de aparelhos auditivos com a introdução de baterias recarregáveis de íons e lítio. O Marvel também possuem essa tecnologia, com recarga super rápida e alta duração da bateria. Basta carregá-lo e ir para onde quiser!

Tal como o seu celular, o Marvel está sempre pronto para uso assim que você os coloca. Eles ligam automaticamente quando são removidos do carregador e desligam quando são colocados de volta no estojo de carregamento. Graças ao poder da tecnologia recarregável, você usufrui de audição e transmissão sem fio ilimitadas ao longo do dia.

MyPhonak app

O myPhonak app é um aplicativo de fácil uso e inteligente. Instalado no seu smartphone, você pode, através dele, ajustar e controlar o volume dos seus aparelhos auditivos selecionando um programa ou cenário, ou personalizar o som ainda mais com os recursos avançados; e também visualizar o status da bateria, os programas personalizados e outras informações dos seus aparelhos auditivos.

Lembrando que o aparelho auditivo Marvel esta disponível na plataforma tanto para usuários adultos (Linhas Audeo e Bolero), como para crianças na linha pediátrica (SKY M), vários modelos e diversas cores, para atender suas necessidades individuais. É um espetáculo. É maravilhoso. É Phonak. É só na Audiens. Não fique fora dessa, venha experimentar o incrível Marvel gratuitamente em uma de nossas unidades.

Serviço

Audiens Aparelhos Auditivos

Rua José Pedrini, 85, Centro, Mogi Guaçu

(019) 3362-1581/(019) 97423-4971 (Whatsapp)

Horário de funcionamento: De segunda a sexta

Das 8:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:30.

Audiens Poços de Caldas

Rua Itabira, 7 Centro Poços de Caldas

(035) 3713-6795

Horário de funcionamento: de segunda a sábado

Das 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00

Aos sábados das 9:00 as 12:00