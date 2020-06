Lar de Maria encerra atividades nas Chácaras Alvorada

“Com profunda tristeza informamos aos senhores que estamos encerrando as nossas atividades com as crianças em creche e pré-escola e com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”. Este conteúdo é parte do comunicado divulgado nas redes sociais pelo Lar de Maria, na quinta-feira (4).

Na semana passada, a Gazeta trouxe matéria sobre as dificuldades financeiras da instituição a partir do início da pandemia. A gerente da instituição, Leila Maria Ramos, chegou a pedir ajuda à Administração Municipal. E teria feito o mesmo junto ao setor privado. Foi relatado que há dois anos a instituição enfrenta a queda da principal receita que é o telemarketing.

“Entretanto, nossa vida financeira não suporta mais a folha de pagamento desta unidade porque nossa arrecadação diminuiu drasticamente com a pandemia de Covid-19”, traz outro trecho do comunicado da instituição. A diretoria solicitou ainda que as pessoas não se desliguem dos grupos porque pretende seguir com as campanhas solidárias.

O Lar de Maria atendia 120 crianças de zero a seis anos em período integral (creche e pré-escola), 43 adolescentes e jovens (6 a 15 anos) no trabalho de convivência familiar e fortalecimento de vínculo. A instituição também assistia 40 mulheres vítimas de violência doméstica. Com o encerramento das atividades, foram dispensados os 48 funcionários.