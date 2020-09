Latrocínio: Assassino deixa recado após matar mulher

Na noite desta terça-feira (1), Mogi Guaçu registrou o primeiro latrocínio do ano, que é o roubo seguido de morte, no Jardim Nova Mogi Guaçu, o antigo Limoeiro.

Helen Cristina Lopes Bombachini, 53 anos, foi morta dentro de casa, na Rua Nair Galharni.

A filha dela, uma jovem de 27 anos, foi quem a encontrou caída no chão da sala no momento em que chegou em casa e chamou a Polícia Militar.

De acordo com os relatos do Boletim de Ocorrência, a vítima estava com as mãos para trás e tinha fitas adesivas na boca e no nariz.

Na geladeira da casa havia uma mensagem supostamente deixava pelos assassinos com os dizeres: “Paga nós safado”.

A filha da vítima ainda relatou que a mãe tinha R$ 1 mil em casa e que o dinheiro havia sido levado.

Equipes da Polícia Científica estiveram na residência e realizaram os trabalhos de perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil.