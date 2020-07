Lazer e transporte: costureira pedala todos os dias

Faz 30 dias que a costureira Maria Simone da Rocha, 49, está utilizando a bicicleta para momentos de lazer e deslocamentos diários. O novo hábito é resultado do período de quarentena, responsável por despertar em Maria um desejo antigo que sempre foi deixado de lado por conta da correria do dia a dia e do receio de não conseguir dar conta do recado. Depois de muito tempo ensaiando para começar a pedalar, a costureira se viu em um momento que ficava muito tempo dentro de casa com o tempo ocioso por conta da pandemia, o que a fez finalmente tomar a decisão de iniciar o esporte.

A costureira, que já tinha uma bicicleta simples, comprou uma melhor e passou a ter finais de semana diferentes. “Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É uma atividade que faz bem para o corpo de para a alma”, enfatizou Maria. Aos finais de semana, Maria pedala com o neto Lucas Eduardo, a amiga Sandrinéia e o amigo Arlei. Os três costumam conhecer novos lugares que ficam na região e são rotas dos ciclistas por conta das lindas paisagens. No último domingo (19), os amigos foram até as fazendas Tijuco e Cataguá e depois foram até Estiva Gerbi, totalizando 54 quilômetros de pedal. “Eu só penso em chegar o próximo fim de semana para pedalar e conhecer lugares e pessoas novas”, compartilhou Maria.

A bicicleta também virou meio de transporte da costureira que todos os dias vai trabalhar pedalando. O percurso percorrido por ela, que mora no Jardim Alvorada, até o trabalho, que fica no Jardim Novo II, é de seis quilômetros. “Agora, dificilmente eu vou trabalhar de carro ou de ônibus, só se estiver chovendo e eu me sinto muito mais disposta no trabalho e em casa”, pontou a costureira. Com pouco tempo no esporte, Maria disse que encontrou na atividade uma forma de se exercitar e de conviver com a natureza, o que a faz não conseguir mais pensar em viver sem pedalar.

Para quem pensa em iniciar no esporte, Maria disse que é preciso vencer os medos e a vergonha de ficar para trás e empurrar a bicicleta nos morros. “Vale muito a pena. É uma atividade que faz um bem enorme para a mente”, finalizou.