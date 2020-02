Linha de ônibus para Martinho Prado utiliza a SP -191

Por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura, a Viação Santa Cruz, empresa responsável pelo transporte coletivo, informou que a linha Mogi Guaçu x Martinho Prado x Conchal utilizará a estrada de Mogi Mirim – Conchal, a SP-191. A mudança entrou em vigor ainda na tarde de quinta-feira (27).

O novo trajeto será feito em decorrência da interdição da estrada vicinal Governador Almino Afonso. A rota que será utilizada é maior e pode gerar atrasos na chegada e partida dos ônibus. Na quinta-feira (27) a linha chegou a ser suspensa, retornando à tarde.

CHUVA

Segundo informações apuradas pela Defesa Civil, a região de Martinho Prado Junior registrou 105 mm de chuva em 24 horas, o que elevou o nível do córrego do Pacu que transbordou, A força da correnteza derrubou a travessia. A água do córrego transbordou, passando sobre a rodovia. “A Guarda Civil Municipal havia interditado a estrada no sentido a Martinho Prado Júnior por volta das 6 horas, antes do asfalto solapar em uma das cabeceiras”, traz a nota da Prefeitura. O texto relata que houve todos os esforços da GCM para alertar o motorista no local.