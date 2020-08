Lives aproximam banda Diva Drive do público

Ana Clara e o produtor musical Victor Hugo comentam sobre o trabalho durante a pandemia

As lives são a nova realidade da banda Diva Drive que teve a agenda de shows e a rotina totalmente afetadas pela pandemia, que resultou na proibição de qualquer tipo de apresentação que envolve a presença de público, o que ainda causa um grande impacto para a banda e todo o meio musical. Ana Clara de Campos Tossini, sócia e cantora da banda, e Vitor Hugo Suzigan Vital, sócio e diretor musical, explicaram que as lives estão ajudando e muito a banda na parte financeira. Isso porque, as apresentações feitas em vídeos geram cotas de patrocínio e ações de merchandising. Mas, para ambos, o papel mais importante das lives é mantê-los em contato com o público “Ficamos felizes em poder manter a marca Diva Drive ventilada no mercado e de levarmos alegria, companhia e conforto pra quem está em casa”, enfatizou Vital.

Além de ser a nova realidade dos artistas e um escape para este momento de crise, as lives com as apresentações de bandas e cantores serão um legado da pandemia. Segundo o produtor musical, do ponto de vista do mercado, a nova forma de se apresentar deve se manter viva mesmo com o retorno dos shows presenciais. E neste tempo de quarentena, a Diva Drive não perdeu tempo e caprichou nas produções e investiu em conteúdo. “Fizemos lives abertas aos espectadores e também lives privadas que foram destinadas a empresas que contrataram a banda para um show on line exclusivo para seus funcionários, muitos deles em home office. E podemos dizer que todas elas foram um sucesso”, compartilhou Vital.

Ainda no início da quarentena e já prevendo o atual cenário, a banda lançou o DVD “Diva Drive Live Sessions” no formato música-a-música, o que permitiu, por muito tempo, a publicação de uma canção por semana ao público. Agora, o material já está completo no canal da banda no YouTube. Ana e Vital acreditam que a pandemia confirmou que o caminho da inovação, a atualização constante, a criatividade, a virtude musical e o amor em fazer o melhor a cada apresentação sempre foram pontos-chave da carreira deles que hoje enxergam que a Diva está no caminho certo. “A Diva não parou. Estamos em estúdio, com uma equipe focada e dedicada, preparando um show mais incrível ainda e novos conteúdos”, pontuou o produtor musical. Porém, apesar de a live ser uma boa lição dada pela pandemia, nada se compara a emoção de estar em um palco e de frente com o público. Por isso, Ana e Vital foram unânimes em dizer que a saudade de viver tudo isso é enorme. “Que saudade dos beijos, abraços e dos sorrisos”, frisou Ana.

A próxima live da banda acontecerá no dia 6 de setembro e será uma live beneficente com outros artistas regionais como João Fernando e Felipe, Kombi 69, Graveto (baterista do Charlie Brown Jr) e Dan Castro.

Auxílio

Mesmo dando continuidade em muito trabalho, a banda, que é composta por sete integrantes no palco entre músicos e cantores, além de dois técnicos, um produtor e um roadie, precisou buscar ajuda para alguns de seus componentes durante esta crise do novo coronavírus. O produtor musical informou que, até agora, três integrantes fizeram o cadastro no auxílio da Lei Aldir Blanc. Isso porque, todos viram suas reservas financeiras diminuir e enxergam no benefício uma oportunidade de auxílio para o custo de vida diário. “Nós realmente valorizamos a iniciativa e a criação da lei. Tem muitos irmãos da estrada por todo país que viverão por algum tempo, talvez, somente com este benefício. É um auxílio necessário e bem-vindo para as famílias de muitos colegas”, finalizou Vital.