Maioria dos candidatos a prefeito votou pela manhã

O período da manhã foi o escolhido pela maioria dos candidatos que disputa o cargo de prefeito de Mogi Guaçu. Todos demonstraram estar otimistas e depositando confiança no eleitorado.

O candidato do PT, Marcelo Costa votou às 10h30, na Emef “Padre Estevo Fernando Laurindo”, no Jardim Igaçabada. Ele estava acompanhado do candidato a vice-prefeito Victor Alves (PSOL).

Às 11h30, o candidato Alex Tailândia (Republicanos) compareceu à escola estadual “Luiz Martini”, Centro. O candidato estava sozinho quando chegou ao local de votação.

O candidato do Solidariedade, Marçal Georges Damião, compareceu ao meio-dia na escola estadual “Almerinda Rodrigues”, no Jardim Ypê II. O candidato estava acompanhado de apoiadores.

Já Daniel Rossi (PL) esteve na Feg (Fundação Educacional Guaçuana), Centro, onde votou às 12h40. O candidato também teve a companhia de apoiadores.