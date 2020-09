Mais de 1.200 mesários são convocados para as eleições

O Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu ainda está em contato com os mesários que irão atuar nas eleições municipais do dia 15 de novembro. 1.260 pessoas foram convocadas para trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi.

Até a tarde da última quarta-feira (23), cerca de 900 pessoas haviam atendido ao chamado da Justiça Eleitoral. Por conta da pandemia da Covid-19, os contatos foram feitos por telefone e e-mail. O mesário convocado que ainda não conseguiu contato com o Cartório Eleitoral pode fazê-lo pelo número de WhatsApp 3841-9111.

O chefe do Cartório Eleitoral de Mogi Guaçu, Hugo Ornelas, informou que a lista de mesários voluntários da cidade é grande e, por isso, não houve dificuldades em fechar a lista das pessoas que irão atuar nas eleições. “Já fizemos a convocação dos mesários e retiramos as pessoas que integravam os grupos de risco. A gente tem uma lista de espera muito boa e não tivemos dificuldades em definir os mesários”, comentou.

Ornelas comentou que os voluntários irão participar de treinamento a distância, que será promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “A maior parte dos nossos mesários atuam na cidade já há muito tempo e conhecem a rotina do trabalho no dia das eleições. Só tem a questão da pandemia que irá mudar a rotina, mas a operacionalização do voto é a mesma”, ressaltou.

No início de setembro, o TSE apresentou o Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de 2020, elaborado pela consultoria sanitária gratuita formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein.

As orientações sanitárias elaboradas pela consultoria sanitária serão apresentadas à população por meio da campanha “Vote com Segurança”, que será exibida nas rádios e televisões de todo o país a partir de outubro. Conforme o protocolo, todas as seções eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação, e os mesários receberão máscaras, face shield (protetor facial) e álcool em gel para proteção individual. Cartazes serão afixados com os procedimentos a serem adotados por todos. Os materiais foram doados ao TSE por empresas e entidades. A principal mensagem da Justiça Eleitoral é a de que o eleitor permaneça de máscara desde o momento em que sair de casa, evite contato físico com outras pessoas e cumpra o dever cívico da forma mais ágil possível, sem permanecer tempo desnecessário nos locais de votação. (JD com informações do TSE).