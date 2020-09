Manifestação: Motoboys querem segurança nas ruas

Na segunda-feira (7), feriado de 7 de setembro, um grupo de motoboys promete realizar uma manifestação em Mogi Guaçu com o objetivo de pedir mais segurança nas ruas para a categoria, principalmente no período da noite. De acordo com o motoboy Ronei Henrique dos Santos, os motoboys estão sendo vítimas de crimes de furto e roubo a mão armada.

Há alguns dias, um dos amigos de profissão de Ronei foi abordado no Parque Residencial Ypê Amarelo, enquanto realizava uma entrega. Os criminosos estavam armados e fugiram levando a moto do entregador. “Além do medo, a gente fica sem o nosso instrumento de trabalho”, pontuou Ronei.

A manifestação terá início às 09h30, na Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova e percorrerá as principais avenidas da cidade. A Guarda Civil Municipal estará dando apoio ao ato dos motoboys.