Manobra impede votação de decreto que suspende tarifa do transporte

Os vereadores que compõem a base de sustentação do prefeito Walter Caveanha (PTB) na Câmara impediram a votação do decreto legislativo que susta todos os efeitos do decreto de autoria do prefeito Walter Caveanha (PTB), que autorizou o reajuste da tarifa do transporte coletivo.

Os vereadores Elias dos Santos, o Pastor Elias (PSC), Francisco Magela Inácio, o Chicão do Açougue (PSD), Luís Zanco Neto (PTC), Luíz Carlos Nogueira, o Carlos Kapa (PSD) e Thomaz Caveanha (PTB) não compareceram à sessão extraordinária agendada para esta segunda-feira (2), conforme o acordado no último sábado (29), quando a votação do decreto acabou sendo adiada.

O Projeto de Decreto Legislativo nº 03 de 2020 foi apresentado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (PTB), com o objetivo de sustar o reajuste da tarifa e a intenção era que a votação ocorresse hoje, a fim de que a publicação fosse feita amanhã (3) no jornal que publica os atos oficiais da Câmara. Assim, o valor da tarifa voltaria a ser de R$ 4,50. O decreto do prefeito foi assinado no dia 17 de fevereiro e publicado no último dia 22 fixando o valor da tarifa em R$ 4,80.

Porém, a votação não ocorreu nesta segunda-feira por falta de quórum, pois apenas os vereadores da oposição- Rodrigo Falsetti, Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, o Fabinho (PSDB), Natalino Tony Silva (Rede) e Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (PSD) estavam em plenário quando a sessão extraordinária foi iniciada por volta das 11h35.

Pelo regimento da Casa são necessários quatro vereadores para que a sessão possa ser aberta, mas de seis para deliberar e, por isso, o decreto não pode ser votado.

O vereador Fabinho pediu a suspensão da sessão por 15 minutos, a fim de esperar se algum vereador chegaria. Os vereadores Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PP), e Jéferson Luís da Silva (PROS) estavam na Câmara e acabaram entrando no plenário. Porém, somente o vereador Luciano assinou a lista de presença. Mesmo assim, o quórum não foi atingido. Jéferson chegou a pegar a lista de presença e saiu do plenário, mas não assinou o documento e não retornou.

A justificativa do vereador Luciano da Saúde foi de que a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Proteção ao Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Segurança, Assistência Social e Educação e Saúde precisaria de mais tempo para analisar o decreto legislativo. “O projeto é importante e não tenho dúvida de que será votado num momento oportuno. Mas a Comissão de Obras está analisando, vai ouvir especialista e é importante que se cumpra os ritos. Nós precisamos dar uma resposta à população, mas que não cai daqui três meses”, explicou ao comentar que o decreto legislativo pode ser alvo de ação judicial pela Prefeitura.

As justificativas do vereador não foram aceitas pela oposição. Tanto Fabinho quanto Rodrigo ressaltaram que os integrantes da Comissão de Obras não cumpriram com o combinado no sábado. “Adiamos a votação no sábado porque a Comissão de Obras queria participar. Eles assumiram um compromisso que hoje estariam aqui e tivemos essa surpresa desagradável”, comentou.

Comissões

Inicialmente, o decreto legislativo teria que ter o parecer de duas comissões: de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Os vereadores que compõem as duas comissões já assinaram o parecer dando aval para a aprovação em plenário. Porém, no sábado, houve uma discussão sobre o parecer da Comissão de Obras e, por isso, um acordo foi feito para que a votação fosse adiada para essa segunda-feira e comissão teria tempo hábil para dar o parecer. Porém, o discurso mudou. “De forma alguma estamos nos eximindo da responsabilidade, mas a comissão não pode ter o direito cerceado e o projeto chegando saudável será votado”, justificou Luciano.

Para Fabinho, os maiores prejudicados serão os usuários do transporte coletivo. “O jurídico da Casa já falou que não precisa do parecer da Comissão de Obras, então, cada dia perdido é a população, o trabalhador que está perdendo dinheiro, pois poderiam voltar a pagar os R$ 4,50. Enquanto a comissão segura o projeto, a população está sendo penalizada”, criticou.

O presidente da Câmara ressaltou que a intenção era de que a votação ocorresse o quando antes para que o decreto do prefeito perdesse a validade, mas que irá aguardar o prazo de 15 dias para que a Comissão de Obras dê o parecer e o projeto volte a ser analisado em plenário. “Vou aguardar os ritos, mesmo sabendo que muitos projetos do Executivo foram aprovados em regime de urgência sem os pareceres, porque era de interesse do prefeito e dos vereadores da base. Infelizmente, a população terá que esperar”, disse à Gazeta após o término da sessão extraordinária.

A reportagem apurou que a Comissão de Obras é formada pelos vereadores Chicão do Açougue, Luciano da Saúde e Zanco, sendo que esses dois últimos deram seus pareceres na Comissão de Justiça e Redação.