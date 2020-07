Máscara: Mogi Guaçu ainda não tem plano para aplicar multas

No início deste mês, o Governo do Estado de São Paulo determinou que todas as pessoas físicas que forem flagradas sem máscara de proteção facial em espaços públicos e em estabelecimentos comerciais devem ser multadas durante a pandemia da Covid-19. Na capital paulista, a multa de R$ 500 pela falta do uso da máscara já está sendo aplicada pela Vigilância Sanitária, assim como acontece na maioria das cidades paulistas, sendo que cada município tem um valor diferente.

25 dias após o Governo Estadual determinar a multa para pessoa física, a Prefeitura de Mogi Guaçu continua sem definição para a nova regra entrar em vigor. Até o momento, apenas o valor foi decidido, que será de R$ 524,59. A Prefeitura guaçuana ainda estuda quem realizará esse trabalho de fiscalização e como as multas serão aplicadas no município.

Em Mogi Mirim, a falta de uso de máscara de proteção facial já está gerando ao cidadão uma multa de R$ 276,10, o que equivale a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPS). A determinação entrou em vigor no último dia 8. 29 pessoas já foram multadas por guardas civis municipais, que realizam as fiscalizações por terem sido nomeados autoridades sanitárias por meio da portaria 197/20 assinada pelo prefeito Carlos Nelson Bueno. Vale lembrar que as multas são aplicadas em pessoas que apresentam resistência nas orientações que recebem.