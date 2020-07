MINI LOCKDOWN: Segunda-feira com cara de domingo

Com o decreto municipal proibindo a abertura de lojas, supermercados, padarias e açougues, a segunda-feira (13) teve cara de domingo. A medida se repete no dia 20 e é uma das formas de conter o avanço do novo coronavírus, melhorando o índice de isolamento social.

Apesar do mini lockdown foi possível flagrar algumas lojas burlando a proibição, mantendo meia porta aberta. Havia estabelecimento até com pequena fila na porta. Isto tanto na região central como nos bairros, especialmente àqueles que têm avenidas com vários pontos comerciais.

O cenário era de feriado nos estacionamentos dos hipermercados, supermercados, shoppings e boulevard. No Centro, seguiram abertos os estabelecimentos considerados essenciais como óticas.