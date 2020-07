Mini lockdown será rediscutido pelo COE

Proprietários de supermercados, padarias e açougues pediram a volta do trabalho às segundas-feiras

Mogi Guaçu, assim como as demais 19 cidades que compõem o DRS (Departamento Regional de Saúde) XIV de São João da Boa Vista, segue na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo. As fases de enquadramento dos municípios paulistas são atualizadas pelo Governo do Estado, considerando a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivas para pacientes com coronavírus, número de novas internações e o número de óbitos.

Por aqui, na tentativa de barrar o avanço do novo coronavírus foi instituído o mini lockdown que consiste no fechamento de lojas de rua, shoppings e boulevard, além de hipermercado, supermercados, mercados, açougues e padarias às segundas-feiras. Ou seja, sem atendimento ao público, conforme determina o decreto municipal. A terceira segunda-feira de mini lockdown será dia 27. E, os empresários, já manifestaram à Prefeitura que não prossiga com a medida.

Isto porque, o percentual de isolamento social nos dois primeiros dias de mini lockdown foi de apenas 42%, quando o esperado era de 50%, no mínimo. Mas cabe ao COE (Comitê de Operações Emergenciais) em Saúde Pública, juntamente com a Administração Municipal, definir o que será feito. Reunião será realizada na próxima semana para discutir o assunto.

Por enquanto, não há qualquer alteração em relação ao mini lockdown, bem como sobre o horário de funcionamento do comércio de rua, shoppings e boulevard que seguem abertos de terça a sexta-feira. Os comércios não essenciais funcionam do meio-dia às 18 horas. Enquanto que os shoppings e boulevard permanecem abertos das 13 às 19 horas.

No entanto, a presidente da Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), Sônia Isabel Carinhato Zanuto, adiantou que apresentará sugestões ao COE com a finalidade de melhor adequação para o horário do comércio. “Acreditamos que as pessoas estão se conscientizando e praticarão o consumo consciente, quando um membro da família sai e faz compras para toda família e retorna para casa suprindo as necessidades e não dando oportunidade para o vírus”, pontua.

A empresária reforça que os comércios estão tranquilos, assim como a movimentação nas ruas. “Não é preciso ficar amedrontado, basta seguir regras da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde”, acentua.

CONSCIÊNCIA

Os comerciantes lançaram a Campanha Saída Consciente para pedir que a população saia de casa para ir a lojas e outros estabelecimentos quando for necessário, respeitando todas as medidas protetivas contra a Covid-19.

Os lojistas estão divulgando na internet um vídeo da campanha que mostra a preocupação da categoria com possíveis demissões. De acordo com os dados dos comerciantes, se as pessoas não evitarem aglomerações e não saírem de casa de forma consciente, 2.417 empresas e comércios poderão ser fechados.

A finalidade é fazer com que o município avance para a fase amarela do Plano São Paulo, onde mais setores poderão retomar suas atividades como, por exemplo, as academias, bares e restaurantes.