Mobilidade urbana: lei é modificada e obras retomadas

Projeto de lei foi novamente analisado pela Câmara após exigência da Caixa Econômica, a fim de liberar o empréstimo

Nesta sexta-feira (14), completaram-se três meses que as obras de mobilidade urbana foram paralisadas. O financiamento dos R$ 29 milhões envolve sete obras de mobilidade urbana (veja nesta página). Agora, um novo cenário se abriu com a aprovação do Projeto Lei 16/2020, que dá nova redação ao “caput” do art. 2º da Lei nº 5.174 de 27 de novembro de 2018, na última segunda-feira (10). Foram nove votos favoráveis e um contrário.

A aprovação atende exigência da Caixa Econômica Federal após um erro na lei que autorizou o município a emprestar os R$ 29 milhões. A alteração foi feita na garantia do financiamento com a instituição financeira. Antes, estava recursos próprios e, agora, Fundo de Participação dos Municípios. Essa mesma mudança não havia sido aprovada pelos vereadores em março, quando o projeto foi apresentado. Porém, com a paralisação das obras e a iminente ameaça do município perder o financiamento, os vereadores da oposição optaram pela alteração da lei.

Durante a sessão da Câmara, os vereadores justificaram os votos em tribuna e a maioria seguiu a linha de que a falha foi do Executivo e da Caixa Econômica que não tiveram o cuidado de examinar se a lei autorizativa do empréstimo atendia as exigências do contrato. Além disso, eles explicaram que houve uma tentativa de se discutir os índices dos juros praticados, mas sem sucesso. O único voto contrário foi do vereador Luíz Carlos Nogueira, o Carlos Kapa (Cidadania). Ele manteve a posição anterior alegando que as obras de mobilidade urbana não são prioridades no momento. “Eu não sou contrário a essas obras, mas o cenário da cidade nos faz pensar que as prioridades são outras. Temos creches prontas que não foram entregues para a população, temos a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e tantas outras. Fui firme na minha posição. Tem bairro faltando água e o prefeito preocupado com a mobilidade, que não é a prioridade do momento”, comentou com a Gazeta.

Os vereadores Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), Fábio Aparecido Luduvirge Fileti, o Fabinho (PSDB), Jéferson Luís da Silva (PSDB) e Natalino Tony Silva (PSDB) estão entre os oposicionistas que justificaram seus votos durante a sessão da última segunda-feira. Todos seguiram a mesma linha de pensamento.

De acordo com Guilherme, a aprovação do projeto não atrapalha o trabalho de investigação feito pela CEI (Comissão Especial de Inquérito). “A votação de hoje não modifica o procedimento da CEI, que investiga o contrato com a Caixa. O vereador Fabinho deve apresentar o relatório conclusivo nos próximos dias”, comentou.

Os vereadores ressaltaram que, em março, a principal dificuldade em aprovar o projeto em questão esbarrou na falta de transparência da Prefeitura. “Faltaram diálogo e transparência e o prefeito não soube conduzir esse diálogo com a Câmara”, comentou Guilherme, que enfatizou os esforços para a tentativa da redução dos juros. “Nós tentamos uma redução de juros, pois a Caixa queria sua garantia. Pensávamos em ser importante essa discussão, mas não houve empenho da Prefeitura. Conversamos com deputados, mas não conseguimos”, lamentou.

Para os vereadores o Fundo de Participação dos Municípios é uma garantia exata, ou seja, a instituição financeira não corre riscos de não ter o financiamento pago. Porém, o contrato estipula um percentual nos juros como forma de garantia. “São 9% de juros, sendo 1% de garantia, mas o fundo já é uma garantia e porque ninguém questionou essa cobrança? Faltou diálogo para buscar um melhor entendimento com a Caixa”, questionou Natalino.

Presidência

Diferente da votação ocorrida em março, o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (Cidadania) não participou da votação ocorrida na segunda-feira. Na anterior, ele participou devido ao empate. Mas concordou com o posicionamento dos colegas de oposição. “Concordo com as justificativas dos vereadores que faltou diálogo. O relatório da CEI será entregue e teremos um encerramento sobre esse assunto”, comentou.