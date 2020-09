A fase amarela libera o funcionamento, com restrições, de bares, restaurantes e academias

Depois de retroceder à fase laranja do Plano São Paulo, após período na fase posterior e manutenção neste patamar contrariando decisão do Governo do Estado, Mogi Guaçu está oficialmente na fase amarela. Isto porque, a cidade faz parte do DRS (Departamento Regional de Saúde) de São João da Boa Vista, juntamente com outras cidades da região, como Itapira, Mogi Mirim e Estiva Gerbi.

A avaliação para evolução ou retrocesso no Plano São Paulo leva em consideração o número de óbitos e de internações. Os dados apontam que nossa região está em queda, regredindo para patamar dos índices de maio, mantendo média geral de ocupação de leitos abaixo de 55%. Além de São João da Boa Vista, outras quatro regiões avançaram para a fase amarela.

De acordo com dados do Governo, a tendência de queda nos índices está se mantendo nos números de internações e óbitos. Pela quarta semana consecutiva, foi registrado 13,5% de redução nos óbitos em relação à semana epidemiológica anterior. Pela quinta semana seguida, houve também queda de 6,5% no número de internações se comparado à semana anterior, regredindo para os índices registrados em maio.

Vale pontuar que na fase amarela é permitido o funcionamento, com restrições, do comércio de rua, shoppings centers, escritórios, bares e restaurantes, academias, salões de beleza e barbearias.

PROMOTORIA

Quando as cidades da região decidiram não retroceder à faixa laranja era esperada alguma manifestação do Ministério Público. Afinal, o Governo do Estado deixou claro que os municípios não podiam flexibilizar. No entanto, apenas Itapira enfrentou ação civil pública determinando o retorno à fase laranja, mas a juíza suspendeu a liminar e a cidade manteve-se na faixa amarela. Nas demais cidades, o contato com o Ministério Público aconteceu de forma informal, ou seja, com o envio de dados da Covid-19 que comprovavam a possibilidade de manutenção na faixa amarela.