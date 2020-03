Mogi Guaçu não tem casos suspeitos, mas Saúde institui ações

A Saúde orienta à população para uma adequada utilização dos serviços de saúde

Apesar de ainda não constar a informação de nenhum caso suspeito de contaminação pelo novo coronavírus em Mogi Guaçu, a Secretaria Municipal de Saúde criou uma ampla ação para o enfrentamento. As informações foram divulgadas na tarde de ontem (13) pela Secretaria de Comunicação Social.

As ações passam por três diretrizes, são elas: divulgação maciça de cuidados preventivos, como a adoção de hábitos de higiene; ampliar a capacidade de absorção da demanda pela Atenção Básica de Saúde; e a definição de estratégias de atendimento com os três hospitais existentes na cidade: Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, Santa Casa e Hospital São Francisco.

“A estratégia adotada por Mogi Guaçu é um protocolo definido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde, a ser seguido por todos os municípios”, traz a nota. A primeira medida, ou seja, divulgação dos cuidados preventivos começou a ser discutida internamente na Secretaria de Saúde e a orientação foi repassada a todos os profissionais da área.

Juntamente com a Secretaria de Comunicação Social, cartazes e panfletos estão sendo distribuídos nas USFs (Unidades Básicas de Saúde) e PSFs (Unidades de Saúde da Família), UPA (Unidade de Pronto Atendimento), CEM (Centro de Especialidades Médicas), Pronto Socorro e Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, além de todos os outros prédios públicos. Foi informado também que material informativo será publicado nas redes sociais, nos monitores que exibem informações de utilidade pública nos órgãos municipais, além de ser repassado para toda a imprensa e para qualquer interessado em divulgar internamente nas empresas.

ORIENTAÇÃO

A Saúde orienta à população para uma adequada utilização dos serviços de saúde, evitando ir ao pronto-socorro e UPA por motivos que podem aguardar outra oportunidade para melhor avaliação. Na próxima segunda-feira (16), a secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, se reúne com a direção do Hospital Municipal, Santa Casa e Hospital São Francisco para discutir ações de assistência no município. O mesmo tema será levado até os coordenadores das Unidades de Saúde da Atenção Básica.

O município realizará testes do Covid-19, além de dispor de insumos para profissionais de saúde, como máscaras descartáveis, luvas e álcool em gel para higienização. “Outra medida de grande importância será a elaboração de um esquema especial de gestão de leitos hospitalares”, pontua.

Foi adiantado que serão reavaliadas pela Prefeitura todas as programações de reuniões com grande número de pessoas. A agenda do Teatro Tupec do Centro Cultural está sendo cumprida, portanto, nenhum evento foi adiado ou cancelado. (CHSM com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura).