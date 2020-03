Mogi Guaçu receberá R$ 1,2 milhão para combate ao coronavírus

Mogi Guaçu poderá usar o recurso para a instalação de centros de triagem, como a UPA do Jardim Santa Marta

Mogi Guaçu está incluída entre os 80 municípios do Estado que receberá verba do Governo Estadual para enfrentamento ao novo coronavírus. A liberação dos recursos foi anunciada na última quinta-feira (26) pelo governador João Doria. Dos municípios da região que tem de 100 mil a 300 mil habitantes, apenas Mogi Guaçu integra a lista dos beneficiados com o repasse.

O Estado repassará um total de R$ 218 milhões para cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes. O dinheiro começa a ser transferido aos municípios para instalação de centros de referência e hospitais de campanha. Em entrevista coletiva, Doria explicou sobre a seleção dos municípios. “Estas cidades foram escolhidas para ser referência médica e hospitalar”, disse o governador.

As cidades mais populosas foram priorizadas porque já são polos regionais em atendimento de saúde. Ontem (30), o Governo de São Paulo confirmou um terceiro repasse geral para atendimento de todos os demais municípios do Estado.

A divisão dos recursos será feita por critério demográfico – quanto maior a população, maior o repasse – e referenciada no piso de atenção básica do SUS, que é de R$ 4. Serão três faixas populacionais de repasses referenciados em pisos de R$ 8, R$ 10 e R$ 12 por habitante.

Mogi Guaçu está incluída na lista das 55 cidades com população entre 100 mil e 300 mil habitantes e receberá R$ 8 por habitante. O dinheiro será usado para instalação de centros de triagem e atendimento a casos suspeitos de coronavírus, além da realização de testes.

Nas 16 cidades com população entre 300 mil e 500 mil pessoas, o valor de referência sobe para R$ 10 por habitante. Nas nove cidades paulistas com mais de 500 mil habitantes, o valor de referência sobe para R$ 12 por pessoa. (Com informações da assessoria de imprensa do Governo do Estado de São Paulo)