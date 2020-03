Mogi Guaçu registra mais dois casos suspeitos; Itapira nove

Nesta quarta-feira (18), mais dois casos suspeitos de coronavírus foram notificados pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu. Trata-se de um casal que recentemente retornou de viagem dos Estados Unidos e buscou atendimento em outro município.

Segundo a Prefeitura, os sintomas começaram a surgir dia 15. Foi colhido exame no município onde ocorreu atendimento e o resultado não foi divulgado até o momento. A Secretaria de Saúde informou que os dois pacientes estão bem, em isolamento domiciliar, inclusive sem febre, com melhora do quadro.

Agora, Mogi Guaçu tem quatro casos suspeitos e todos ainda aguardam o resultados dos exames coletados. Os dois primeiros casos suspeitos foram notificados no início da semana, sendo o primeiro de uma criança que voltou com os pais da Europa e, o segundo, de uma profissional da saúde de São Paulo, que veio à cidade em visita a familiares e apresentou os sintomas.

Itapira

O número de casos suspeitos do novo coronavirus em Itapira subiu para nove, entre eles um caso grave. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (18) pela Secretária de Saúde. O prefeito José Paganini assinou o Decreto nº 46/2020 que traz novas medidas para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), em Itapira, e decreta situação de emergência no município.

O documento traz recomendações, orientações e determinações no tocante a ações preventivas para evitar a disseminação do vírus. As normas valem para diferentes setores da sociedade. A orientação principal das autoridades de saúde é que a população siga as orientações de higienização das mãos e, principalmente, evite aglomerações e permaneça ao máximo em suas casas. (Com informações das Prefeituras de Mogi Guaçu e Itapira).