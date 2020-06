Mogi Guaçu volta a fechar comércio e maioria dos lojistas respeita medida

O cenário é outro nesta tarde na região central com o fechamento das lojas como forma de evitar aglomerações e reduzir a transmissão do novo coronavírus. O trânsito e o vai e vem de pedestres deram lugar à calmaria. É pequena a circulação de veículos. E não há quase ninguém pelas ruas centrais.

O comércio fechou hoje e permanece assim até a próxima terça-feira (30). Mas, é possível que haja a prorrogação da medida por mais uma semana, o que será decidido em reunião marcada para a próxima segunda-feira (29), entre as autoridades municipais.

Alguns comerciantes colocaram cartazes na porta dos estabelecimentos com o número de telefone para contato, caso o cliente precise de algum produto. E assim garantem a venda e a entrega no delivery. Nas lojas de rede, os cartazes reforçam sobre o pagamento dos carnês.

É pequeno também o movimento no Terminal Rodoviário Urbano do Parque dos Ingás. E o mesmo pode ser observado nas filas das agências bancárias e casas lotéricas.

O atendimento ao público é permitido apenas para comércios essenciais como postos de gasolina, farmácias, hipermercados, supermercados e mercados, padarias, açougues e lojas que atendam às necessidades básicas dos animais.

As autoridades municipais reforçam o pedido à população que evite sair de casa. Se for extremamente necessário sair de casa, é necessário usar máscara e fazer a higiene constante das mãos com álcool gel 70%. Ao chegar em casa, retirar as roupas e lavá-las, assim como também devem ser higienizadas as embalagens dos produtos que foram comprados.