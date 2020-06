Mogi: Idoso é encontrado morto e autor é preso

Na noite desta terça-feira (23), o aposentando Luiz Antônio Macedo, de 76 anos, foi encontrado morto em um terreno junto a linha do trem, no bairro do Mirante, em Mogi Mirim.

Foi uma denúncia anônima que levou a Polícia Civil até o corpo do homem que de acordo com a perícia apresentava diversas perfurações no pescoço, peito e costas, provavelmente causadas por uma faca.

Nenhum objeto cortante foi localizado no terreno e a carteira da vítima, que morava no Jardim Brasília, foi apreendida.

No início da tarde desta quarta-feira (24), a Polícia Civil prendeu em flagrante um estudante, de 25 anos, como sendo o autor do homicídio. Ainda não se sabe por quais causas o suspeito teria cometido o crime. O caso segue em andamento.

Fotos: Maria Clara Cunha Canto – Portal da Cidade Mogi Mirim