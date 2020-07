Mogi Mirim amplia atendimento do comércio: das 10h00 às 20h00

A Prefeitura de Mogi Mirim surpreendeu nesta terça-feira (7) ao anunciar a ampliação do horário de atendimento do comércio. A partir desta quarta-feira (8), o expediente está liberado para acontecer no período das 10h00 às 20h00. O decreto já foi assinado pelo prefeito Carlos Nelson Bueno.

Na avaliação da Prefeitura, o horário estendido terá menor chance de aglomeração.

Segundo a Administração Municipal, a medida foi tomada considerando os últimos boletins epidemiológicos, que indicam estabilização da taxa de contaminação e ainda a implantação de quatro novos leitos de uti Covid.

O funcionamento será das 10h00 às 20h00, sendo facultativo o período após às 18h00 de segunda a sexta-feira e com capacidade limitada a 20%. É de responsabilidade do estabelecimento evitar as aglomerações.

O decreto mantém as medidas de prevenção e contenção da contaminação do vírus, como distanciamento social, uso obrigatório de máscara, além da higienização. Pelo decreto, os estabelecimentos que exercem as atividades essenciais deverão realizar a medição da temperatura.

A entrada de crianças nos supermercados, hipermercados e similares, além das agências bancárias continua proibida. E foi mantida a autorização para a realização de cultos religiosos, conforme decreto anterior.

O descumprimento pode acarretar em multa de 10 a 10 mil vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, a UFESP, sendo o valor unitário de R$ 27,61. O estabelecimento pode ser interditado, em caso de reincidência.