Mogi Mirim opta pela nova etapa; Itapira e Estiva esperam decreto

Vizinhas a Mogi Guaçu, as cidades de Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbi divergiram na tomada de decisão sobre o Plano São Paulo. O anúncio do Governo do Estado provocou um “nó” nas Administrações Municipais. Afinal, toda a região estava na fase amarela.

Apenas Mogi Mirim optou pela fase amarela do Plano São Paulo. E seguirá à nova etapa anunciada na quarta-feira (19), ou seja, com os estabelecimentos comerciais, academias, salões de beleza e barbearias, bares e restaurantes, imobiliárias e escritórios abertos por oito horas.

Em Mogi Mirim, o prefeito Carlos Nelson Bueno falou da medida em entrevista coletiva, na tarde de ontem (22). A manutenção na fase amarela foi justificada pela queda da taxa de letalidade enquanto a taxa de contaminação se encontra estável.

A Prefeitura de Estiva Gerbi optou por aguardar a publicação do decreto do Governo do Estado. A mesma medida foi adotada pela Prefeitura de Itapira. Ou seja, seguem na primeira etapa da fase amarela, com funcionamento por seis horas.