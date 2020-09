Mogi Mirim registra recorde de candidatos a prefeito

A Justiça Eleitoral iniciou o processo de registro das candidaturas para as eleições municipais desse ano. Em Mogi Mirim, as chapas majoritárias aguardam o aval do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a fim de obterem seus registros. Se todos forem aceitos, os 70.434 eleitores aptos a votar em Mogi Mirim terão que escolher entre oito chapas que disputarão as eleições municipais do dia 15 de novembro.

Esse é o maior número de participantes em uma eleição municipal da história de Mogi Mirim. Em 2016, cinco candidatos concorreram à majoritária. De acordo com o calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a formalização dos pedidos de candidatura termina no dia 26 de setembro.

A lista dos pré-candidatos a prefeito traz políticos conhecidos, que exercem ou exerceram mandatos majoritários e um deles é vereador. Já entre os pré-candidatos a vice-prefeito, destaque para os quatro representantes das forças de segurança. Tem ainda uma médica, um vereador, um empresário e um advogado. Conheça a seguir os pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Mogi Mirim.

Carlos Nelson e Mané Palomino

O prefeito de Mogi Mirim Carlos Nelson Bueno (PSDB) busca a reeleição ao lado do vereador e presidente da Câmara, Manoel Palomino (DEM), seu pré-candidato a vice. Carlos Nelson vai para a quinta disputa para prefeito de Mogi Mirim, tendo saído vitorioso em três (2004, 2008 e 2016). PSDB, Cidadania e DEM formam a coligação.

Paulo Silva e Maria Alice

O ex-prefeito Paulo Silva (PDT) concorre pela terceira vez, tendo a médica Maria Alice Mostardinha (SD) como vice. A convenção do PDT-SD aconteceu no feriado de 7 de Setembro. Foi a segunda a confirmar a disputa pela Prefeitura. O ex-prefeito volta a concorrer após ficar inelegível.

Ricardo Brandão e Geraldo Leite

O ex-prefeito Ricardo Brandão (Podemos) concorre mais uma vez para prefeito, tendo o advogado e corretor de imóveis Geraldo Leite (Podemos) como vice. Nas convenções realizadas pelos partidos Podemos, Avante, PROS e Rede, o ex-prefeito anunciou o advogado como pré-candidato a vice. Geraldo Leite já foi vice-presidente da subseção de Mogi Mirim da OAB, e presidente do Clube Mogiano.

André Mazon e PM Giovani

O vereador André Mazon (PTB) é candidato a prefeito numa chapa com quatro partidos, tendo o subtenente PM Giovani (Patriota), como seu vice. PTB, MDB, PSC e o Patriota apresentaram o nome do subtenente como pré-candidato a vice-prefeito na chapa com o vereador.

Danilo Zinetti e Jorge Setoguchi

O ex-secretário de Carlos Nelson e advogado Danilo Zinetti (PSD) concorre a prefeito ao lado do vereador Jorge Setoguchi (PSD), seu vice. A primeira convenção a confirmar candidatura para prefeito e vice foi do PSD, no dia 3. A chapa pura do PSD conta com apoio do PL.

Elias Ajub e major Getúlio

Elias Ajub (PRB) participa de sua terceira eleição, agora, com o major Getúlio (Aliança do Brasil), como vice. A convenção do Republicanos confirmou a pré-candidatura do médico para prefeito e do major Getúlio para vice-prefeito.

Aloísio Bueno e PM Negro

O empresário Aloísio Bueno (PSL) contará como vice o cabo da PM Jorge Antonio Negro (PSL). A convenção do PSL confirmou as candidaturas do empresário a prefeito e do cabo Negro como vice. Foi a oitava composição majoritária lançada nos últimos dias para o Executivo mogimiriano. Mais uma chapa pura.

Luiz Henrique e Adilson Pinheiro

O presidente do Mogi Mirim Esporte Clube, Luiz Henrique, forma chapa-pura do PRTB ao lado de Adilson Pinheiro. Luiz Henrique é empresário e presidente do PRTB local, e acumula também o cargo de Coordenador Regional do partido na Baixa Mogiana. Adilson Pinheiro é presidente do PRTB Jovem de Mogi Mirim.