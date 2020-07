Mogi: Polícia encontra fábrica de falsificação de cerveja

Um galpão utilizado para fabricar cervejas falsas foi descoberto, na manhã desta segunda-feira (13), em Mogi Mirim.

Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária desconfiaram da atitude suspeita de três homens que estavam em frente do local que fica às margens da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, no Km 154, sentido Campinas.

Os três suspeitos fugiram assim que perceberam que a viatura do TOR se aproximava deles. Todos atravessaram a pista e correram sentido a um canavial, não sendo mais localizados. As buscas foram feitas por diversas equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e do helicóptero Águia. Porém, ninguém foi localizado.

Em contrapartida, dentro do galpão em que os homens estavam em frente, a polícia encontrou grande quantidade de cervejas em garrafas das marcas Antártica, Brahma e Skol, além de apetrechos como tampas e rótulos e um laboratório para a falsificação das bebidas.