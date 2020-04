Mogi: Prefeitura abre ambulatório para atender síndromes gripais

Da Redação

A Prefeitura de Mogi Mirim abriu quarta-feira (1º) o Ambulatório para Atendimento de Síndromes Gripais. O local é exclusivo para o atendimento a pacientes que apresentarem síndromes respiratórias graves, entre elas o novo coronavírus (Covid-19). O espaço, localizado na Rua Monsenhor Moysés Nora,166, próximo à Santa Casa, no Centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 19h00, e tem como característica o serviço de porta aberta, responsável pelo primeiro atendimento ao paciente.

A ideia é desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Zona Leste, e oferecer mais uma opção aos munícipes com quadro de síndromes respiratórias graves. O ambulatório tem capacidade para atender, diariamente, até 200 pessoas. Serão dois médicos clínicos, com experiência no atendimento de pacientes com síndromes gripais em outras unidades, conhecendo o desenvolvimento no vírus no organismo, além de técnicos e enfermeiros.

A ideia é triar pacientes com síndromes respiratórias agudas com os demais casos de urgência e emergência no município, que continuam sendo realizados na UPA. Caso seja necessário o ambulatório poderá ter seu horário estendido para sábado e domingo. A criação do espaço segue os moldes do planejamento adotado pela Secretaria de Saúde no combate à dengue, com a criação de salas de hidratação.