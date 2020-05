Mogi: sob regras, abertura está autorizada por 4 horas

A partir da próxima segunda-feira (1º de junho), o comércio mogimiriano estará aberto indo ao encontro da flexibilização da quarentena anunciada esta semana pelo Governo do Estado. Entretanto, foram estabelecidas regras e até mesmo o horário de funcionamento será diferenciado: do meio-dia às 16 horas. Além disso, deve ser observada a capacidade limite de 20%, sendo proibida aglomeração.

Os estabelecimentos de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e comércio também poderão prestar atendimento à população. A assessoria de imprensa da Prefeitura adianta que, o decreto municipal será divulgado na edição deste sábado (30) do Jornal Oficial de Mogi Mirim e terá validade imediata.

Todos os estabelecimentos deverão seguir as regras de vigilância sanitária, controle de acesso e de redobrar as práticas de higiene e limpeza dos locais e de seus funcionários, inclusive fornecendo EPI necessários, disponibilização de álcool em gel, bem como o espaçamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas.

Mesmo assim, as atividades de atendimento ao público deverão obrigatoriamente priorizar as vendas online, devendo fixar cartazes com a divulgação desta modalidade de prestação de serviços através de sites e canais de vendas.

OUTROS

Os demais comércios e tipos de serviços devem respeitar a quarentena e permanecerem fechados com atendimento apenas por entrega. Enquadram-se nesta relação os restaurantes, lanchonetes, bares, cafeterias ou estabelecimentos similares, além de centros comerciais, casas noturnas, estabelecimentos dedicados à realização de eventos, festas, recepções e confraternizações, bem como salões dedicados a atividades religiosas e templos de qualquer definição religiosa. Também está proibida a locação de chácaras de recreio e lazer, situadas no município. (CHSM com informações da Secretaria de Relações Institucionais)