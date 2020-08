Moradora pede fechamento de rua de terra

O prolongamento da Rua Bolivar Franco da Cunha, no Jardim Santa Maria II, é alvo de queixa de quem reside nas imediações. Isto porque, o trecho, que é de terra, é usado como área de despejo irregular de entulho e animais mortos. O desejo dos moradores é de que o acesso seja fechado com o uso de tubos de concreto. O uso de blocos não adiantou porque os artefatos são retirados.

De acordo com a moradora Carolina Brito, o pedido de fechamento da via que margeia a linha férrea foi protocolado junto à SOV (Secretaria de Obras e Viação) e a SSM (Secretaria de Serviços Municipais), em 2011. Neste período, a equipe esteve no local e usou blocos para o fechamento, o que não adiantou porque as pessoas retiram o material e liberam a passagem. Com isto, ocorre o acesso de carros, motos e bicicletas.

Mas, além do despejo de entulho, a via também serve aos usuários de drogas que aproveitam da escuridão da área. O mesmo com casais que aproveitam para namorar. Esta semana, o mau cheiro vindo do local chamou a atenção da vizinhança. Havia um animal morto que foi retirado pela equipe da SSM.

A Gazeta apurou junto à SOV que havia intenção de urbanizar a via que dá acesso à Rua Vereador Avelino de Moraes, no Jardim Novo I. Porém, como não foi possível, o pedido dos moradores será atendido, sendo feito o mesmo no outro ponto da rua que faz fundos para um conjunto de apartamentos em fase de obras.