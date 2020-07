Moradora questiona fechamento do acesso ao Jardim Guaçuano

Secretário de Obras explicou que área citada é particular e acesso utilizado pelos moradores é irregular

Em fase final de obra, a Avenida Alíbio Caveanha levantou questionamento por parte de quem reside no Parque Residencial Ypê Amarelo. Isto porque, não foi deixado acesso para a estrada de terra que liga o bairro aos Jardins Santa Rita e Guaçuano, onde se localiza o posto de saúde que atende aos moradores daquela localidade.

Com a pavimentação da nova avenida, não há guia rebaixada para a rua de terra como observa a moradora Eliane Faria. “Nosso posto de saúde é o do Jardim Guaçuano. Então, nós, moradores do Ypê Amarelo, temos que atravessar aquela via de terra. A nova avenida ficou ótima, mas precisamos muito deste acesso”, justifica.

Como não há guia rebaixada no local, carros e motos não passam, servindo o acesso apenas a quem segue a pé ou de bicicleta. No entanto, a Gazeta observou que no local existe uma “rampa” de terra improvisada, driblando a dificuldade da passagem.

Outra observação feita por Elaine é o fato de a rua de terra ser íngreme, situação que nos dias de chuva deve trazer problemas à nova via. “Esta lama descia para o córrego e, agora, vai parar na rua”, prevê.

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, explicou que não foi deixado acesso à rua de terra porque a via não é legalizada, pois trata-se de área particular, onde há diretrizes para loteamento. “Permitir o acesso seria, além de irregularidade, uma imprudência porque a ocorrência de acidentes seria certa. Os motoristas iriam cruzar a avenida”, argumenta.

No entanto, ele reconhece que o acesso, de fato, é muito usado pelos moradores e admite estar analisando a questão, porém tendo como foco a segurança viária. Com isto, por enquanto, os moradores têm mesmo de seguir até o Ypê Pinheiro para acessar àAvenida Bandeirantes e, consequentemente, os Jardins Santa Rita e Guaçuano.