Moradores de rua com Covid-19 poderão ficar em ginásio

As pessoas que vivem em situação de rua em Mogi Guaçu e que testarem positivo para a Covid-19 ou forem notificadas com a suspeita da doença serão atendidas e colocadas em quarentena no Ginásio Poliesportivo Jornalista “Ari Marchiori” que fica na Zona Sul da cidade.

O ginásio foi adaptado para cuidar e isolar os casos leves do novo coronavírus entre esta população e possuí 6 camas divisórias, que possibilitam a privacidade dos usuários, além de mesas e cadeiras destinadas para as refeições que serão realizadas individualmente.O local foi escolhido para abrigar o alojamento por ser um ambiente arejado, que possui sanitários e chuveiros, sendo aprovado por técnicos do COE (Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública) .

Uma equipe específica de enfermagem, cuidadores, assistente social e psicólogo, foi contratada para atuar no local. O projeto do alojamento foi desenvolvido pela Comunidade Caminho para a Paz, que é uma casa de acolhida que trabalha com pessoas em situação de rua.

A Secretaria Municipal de Promoção Social é parceira do projeto que pode vir a receber R$ 274.371,64 de um repasse previsto de verba federal.