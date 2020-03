Moradores e voluntários revitalizam a Praça das Crianças

Da Redação

Um exemplo de que a união faz a força é a revitalização da Praça das Crianças, no Jardim Nossa Senhora das Graças, popularmente chamado de BNH. Realizada no último sábado (7), a ação foi resultado do envolvimento de moradores e voluntários através da Amapc (Associação de Moradores e Amigos da Praça das Crianças).

Os voluntários se encarregaram de lixar, pintar bancos, mesas, fachadas, muretas, guias, retirar grama, conservar os canteiros, decorar o espaço destinado aos jogos e atividades infantis, consertar alambrados e redes das quadras esportivas.