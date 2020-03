Moradores relatam dificuldades em travessia

No final da tarde de quinta-feira (5) trecho da via chegou a ser interditado momentaneamente; Polícia Rodoviária interveio

Foi por poucos segundos, mas no final da tarde de quinta-feira (5) um grupo de moradores fechou momentaneamente a SP-342, no sentido a Mogi Guaçu, nas proximidades do Distrito Industrial Getúlio Vargas II. O protesto foi motivado pelo pedido de passarela ou radares na altura do km 175 para que haja segurança na travessia. Neste trecho, no final de semana foi registrado mais um acidente fatal.

A Polícia Rodoviária interveio no bloqueio e foi possível ouvir quando o policial justificou aos moradores que estavam pedindo por segurança e agindo de forma contrária à reivindicação. Afinal, até mesmo crianças estavam no grupo. De forma pacífica, o grupo atendeu ao pedido da Polícia Rodoviária, saiu do meio da pista e permaneceu na lateral.

O protesto estava marcado para as 17 horas, mas quase uma hora depois o grupo decidiu pelo bloqueio da pista sob o argumento de que era preciso chamar a atenção das autoridades para a reivindicação. Isto porque, neste trecho, há uma passagem de pedestres que é muito usada pelos moradores dos condomínios Pantanal I e II, Chácara Santa Felicidade e funcionários do próprio distrito industrial. Entretanto, não há redutores de velocidade ou radares para fazer com que os veículos trafeguem em velocidade reduzida. O risco é tanto que quem reside na região chama o local de “travessia da morte”.

Quem mora na região mencionada faz a travessia diária da SP-342 porque é preciso levar os filhos à creche, escola, posto de saúde, todos localizados na região do Jardim Santa Terezinha. E também por trabalhadores. A passarela mais próxima do trecho citado fica distante 1 km. Daí, o pedido de outra passarela, neste trecho, ou de radares e redutores de velocidade. Tudo para que esta travessia seja feita de forma mais segura. O protesto reuniu cerca de 60 pessoas. Os moradores Gabriel Bandeira e Alex Franco de Moraes observaram que a travessia é um risco porque também é mínima a sinalização de que, naquele trecho, há passagem de pedestres. “Calculamos que em cinco anos foram 10 mortes”, comenta Alex. “Quantas mortes mais terão que acontecer até que tomem providências?”, questiona Gabriel.

SEM OPÇÃO

Moradora no Pantanal I, Susemara Souza da Rosa conta que faz uso diário da travessia e admite ser um trajeto perigoso, mas necessário diante da falta de opção. Nos horários de pico, conta que é preciso ter paciência e redobrar a atenção. “Já cheguei a esperar uns 10 minutos ou mais porque não me arrisco”, comenta. No final da tarde de quinta-feira, ela atravessou a SP-342 ao lado da filha Iasmin Ketelyn da Silva, grávida de oito meses.

Quem também faz uso da travessia é Deilson Oliveira, morador da Chácara Santa Felicidade. Ele conta que, de fato, a passarela é importante porque a região cresceu bastante com a vinda dos condomínios. “Todo mundo passa aqui. Quem é que vai andar mais de um quilômetro para chegar lá naquela passarela?”, questiona. Deilson observa que aos finais de semana a situação também é complicada porque o fluxo de veículos é grande e a velocidade alta.

PASSARELA

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, esclareceu que não compete à Prefeitura intervenções relativas à segurança nas rodovias. A Gazeta não obteve retorno da Concessionária Renovias.