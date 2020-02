Morre o secretário de Cultura, Luiz Carlos Ferreira

Faleceu na manhã deste sábado (22) o secretário de Cultura, Luiz Carlos Ferreira, 58. Internado desde a tarde de ontem, no Hospital São Francisco, onde passaria por exames, ele sofreu um infarto. Luiz era solteiro e não tinha filhos.

O velório acontecerá a partir das 18h30, na Câmara Municipal. O prefeito Walter Caveanha decretou luto oficial por três dias.

Luiz Carlos também foi presidente do PMDB local, ex-secretário de Comunicação na gestão do ex-prefeito Helio Miachon Bueno.

Ano passado, em decorrência das complicações do diabetes, teve de amputar parte de uma perna. Mas, o problema de saúde não o impediu de retornar ao trabalho. Tanto que aguardava o inicio da reforma do Centro Cultural para reorganizar a rotina de aulas e demais trabalhos, bem como a agenda do Teatro Tupec. Luiz mantinha acervo pessoal com jornais que circulavam e circulam em Mogi Guaçu, assim como fotografias e dados da história politica e cultural da cidade.