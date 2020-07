Motoboy morre ao se chocar em caminhão estacionado

Na noite da última sexta-feira (24), o motoboy Ramon. Felipe Junkes, de 32 anos, morreu vítima de um acidente fatal que sofreu na Avenida Basílio Brunheroto, no Jardim Santa Cruz.

O motoboy estava fazendo entregas para a pizzaria em que trabalhava quando colidiu sua moto, uma Honda/CG Titan branca, contra a traseira de um caminhão que estava estacionado próximo a Rua Conceição Travaglia Blanco.

De acordo com testemunhas, Ramon teria tentado uma ultrapassagem pela direita para desviar de um carro. No entanto, ele não teria percebido o caminhão e se chocou violentamente. O motoboy morreu no local do acidente e no dia seguinte, no sábado (25), foi sepultado no Cemitério Santo Antônio após receber homenagens de diversos motoboys.

Foto: Cláudio H. Felício