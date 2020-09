Motoboys pedem segurança para trabalhar

Motoboys de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Estiva Gerbi realizaram na manhã desta segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro, uma manifestação pelas principais avenidas de Mogi Guaçu.

O objetivo do ato foi pedir mais segurança nas ruas da cidade, principalmente no período noturno, quando os motoboys mais estão realizando entregas. De acordo com o grupo, muitos motoboys estão sendo abordados por criminosos que agem armados e levam suas motos, os deixando no prejuízo e com medo.

O grupo também relatou que espera conseguir chamar atenção do poder público, caso contrário, a chance de eles pararem seus serviços é muito grande. “Não estamos aguentando mais, somos roubados sempre pelos mesmos assaltantes”, pontuou Gabriel Vieira Neto.