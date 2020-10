Motociclista em fuga sofre grave acidente – Veja Vídeo

Na manhã desta quarta-feira (28), uma perseguição policial terminou em acidente na Rua Nair Simone Panciera, próximo a Avenida das Torres.O condutor de uma moto, que estava fugindo da Polícia Militar, atravessou um canteiro central e se chocou contra a lateral de um ônibus.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o interior de uma bicicletaria, sendo socorrido logo em seguida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. De acordo com a PM, a perseguição ao motociclista teve início no Pantanal durante um patrulhamento de rotina. O condutor da moto iniciou a fuga assim que viu a viatura, desrespeitando os sinais luminosos e sonoros de parada.

O motociclista chegou a acessar a SP-342 na contramão antes de sofrer o acidente. Mais informações em breve.