Motociclista não habilitado morre em acidente

O auxiliar de serviços gerais, Maycon Paulo Signhoreti, de 29 anos, natural de Mogi Guaçu e morador de Estiva Gerbi, morreu na noite da última quinta-feira (17) vítima de um acidente fatal que sofreu no Km 178+ 800 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-340.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu próximo a multinacional Mahle, no sentido Aguaí a Mogi Guaçu. O motorista do caminhão envolvido no acidente, uma Scania, relatou que seguia na pista e que viu que o motociclista estava atrás com sua moto, uma Honda/CBX 250, de cor preta.

Ele ainda contou que momentos depois o motociclista bateu em sua traseira e caiu na pista. O jovem foi socorrido com vida pelo resgate da concessionária Renovias até a Santa Casa, mas horas depois não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro que apontou zero para o nível de álcool no sangue. Signhoreti morava em Estiva Gerbi, onde foi sepultado no Cemitério Parque das Hortências.