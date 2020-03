Motorista evita suicídio de adolescente – Veja Vídeo

Na tarde desta terça-feira (10), o motorista de um carro, que trafegava pela Avenida Bandeirantes, sentido Centro, visualizou uma adolescente sentada no parapeito do viaduto da SP-342.

Com isso, ele acessou a rodovia e parou seu carro na contramão de direção, no acostamento, com o objetivo de evitar que a garota, de 13 anos, tirasse a própria vida ao pular do local.

Um vídeo gravado pelo passageiro do motorista mostra o momento em que ele desce do carro e vai até a adolescente que não percebe sua presença, motivo pelo qual, ele conseguiu agarrar a menina pelas costas e tirá-la do viaduto.

A menina apresentava alguns cortes no pulso e estava com uma espécie de corda no pescoço. Ela foi levada até o Pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr.Tabajara Ramos” e teria um quadro de depressão.