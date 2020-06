Motoristas aguardam plano de trabalho na frente do Paço Municipal

Motoristas e monitores que prestam serviço para a Prefeitura de Mogi Guaçu com o transporte escolar decidiram não sair de frente do Paço Municipal. Eles estacionaram seus veículos no local às cinco da manhã da segunda-feira (1º) e prometem sair somente quando iniciarem nova prestação de serviço ao município.

Desde a suspensão das aulas, em março, eles pedem uma solução para a Prefeitura com relação a seus contratos. Sem aulas, a prestação de serviço não é feita e, por isso, os pagamentos foram suspensos. Porém, os motoristas oferecem mão de obra, a fim de que possam voltar a receber, enquanto as aulas não são retomadas.

Após nova pressão, a Prefeitura está para apresentar um novo plano de trabalho. O vereador Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PL) tem sido o interlocutor entre motoristas e Prefeitura e explica sobre o plano de trabalho. “Nós tivemos reunidos na Secretaria de Negócios Jurídicos e fomos informados que o processo terá o parecer favorável para a suspensão dos contratos de trabalho dos motoristas possibilitando, assim, uma abertura para apresentação de novos planos de trabalho em virtude da pandemia”, comentou ao informar que as Secretarias de Educação e de Promoção Social, além da Apae, irão apresentar essa nova readequação do serviço.

A medida anunciada pela Prefeitura é bastante esperada pelos motoristas. Porém, eles acreditam que a solução deva demorar mais alguns dias e, mesmo assim, irão manter o protesto, como explicou o motorista Israel Mosasi Elói. “Nós estamos levando os documentos da Apae na Educação e da Educação na Apae, a fim de agilizar. Vamos continuar estacionados lá porque corremos o risco deles engavetarem novamente o assunto. Estamos esperando o início do trabalho”, ressaltou.

Esse é o segundo protesto feito pelos motoristas que fazem o transporte dos alunos da rede pública. A Prefeitura já tinha pedido um prazo de 10 dias para anunciar o que poderia ser feito para ajudar a categoria. Por isso, eles esperavam que, a partir do dia 1º de junho, estivessem em mãos com a rota do novo trabalho a ser desempenhado. O não cumprimento do prazo pela Prefeitura teve repercussão na Câmara.

O presidente do Legislativo, Rodrigo Falsetti (Cidadania), comentou que os motoristas e monitores pedem ajuda há meses e que a principal intenção é evitar demissões. E que a Prefeitura, mais uma vez, falhou. “Nós conversamos com os motoristas na segunda-feira à noite, durante a sessão. Saímos do plenário e viemos conversar com eles. A Prefeitura não cumpre com a palavra e está prejudicando toda uma categoria. Eles não querem nada de graça. Eles querem trabalhar”, enfatizou.

As Secretarias de Educação e Promoção Social estão fazendo levantamento dos endereços para que os motoristas possam fazer as entregas de cestas básicas. Já para a Apae, os motoristas fariam o transporte de alunos. Não foram dados prazos para que os novos planos de trabalho sejam apresentados aos motoristas.