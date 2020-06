Motoristas de vans invadem gabinete do prefeito

A tarde desta quinta-feira (4) foi de tensão no Paço Municipal. Tudo porque, inicialmente, a administração municipal voltou atrás na proposta apresentada aos motoristas de vans do transporte escolar.

Ao ser informada sobre a negativa frente à proposta que havia sido feita no dia anterior, a categoria se revoltou e invadiu o gabinete do prefeito. Walter Caveanha não estava no local, mas, sim, secretários e funcionários do primeiro escalão que haviam se reunido com os motoristas de vans.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e registrou boletim de ocorrência por invasão de área restrita. O policiamento foi reforçado também na área externa. Não houve agressão ou vandalismo.

Depois de acalmados os ânimos, um representante da categoria foi chamado ao gabinete e ouviu que a prefeitura iria cumprir com a proposta inicial, praticamente a mesma que havia sido negada na reunião anterior.

Com isto, foi definido que na próxima terça-feira, a categoria assinará os contratos para a entrega de cestas básicas.

Será pago à categoria o valor de R$ 75 mil. Com isto, a categoria se comprometeu a deixar a frente do Paço Municipal, onde estava praticamente acampada há quatro dias.

Através da assessoria de imprensa, a Administração Municipal informou que, de fato, o ocorrido foi que dois representantes da categoria deixaram a primeira reunião antes do término. Ou seja, quando os valores ainda estavam sendo discutidos. Com isto, foi dito à categoria que a negociação não deu certo e houve a invasão.