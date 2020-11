Motoristas reclamam de desvio no trânsito

Um desvio feito no trânsito da Avenida Emília Marchi Martini, próximo às obras do novo viaduto que está sendo construído em cima da linha férrea, tem gerado reclamações por parte de motoristas e comerciantes do local que estão insatisfeitos com o fato de a passagem dos veículos no sentido bairro-centro ter tido um trecho bloqueado, tendo apenas a opção de acessar o desvio que pega parte da via contrária. Fora isto, o motorista precisa ir até a rotatória da Avenida Honório Orlando Martini para retornar à via e os comerciantes do trecho fechado estão impossibilitados de irem com seus veículos até as portas de suas lojas.

Outra queixa feita por motoristas que trafegam no local é com relação à sinalização. Na noite da última quarta-feira (4), por volta das 22 horas, o motorista Éric Gomes da Silva, 27, teve o carro atingido por um dos cones usados para fazer o desvio. A colisão aconteceu após outro veículo que seguia no contra fluxo bater no objeto que entrou de forma repentina em sua frente. O para-choque e o paro-barro do carro de Silva foram quebrados e, segundo ele, o reparo do veículo custará R$ 3 mil.

Para o motorista, o desvio está mal sinalizado e mal iluminado, o que pode gerar danos a outros condutores e até mesmo acidentes graves. “Não dá para enxergar direito os cones, o trecho está escuro, tem apenas a iluminação pública”, relatou Silva que no dia seguinte ao acidente foi à SOV (Secretaria de Obras e Viação) onde foi informado de que a Prefeitura não é responsável pela sinalização do desvio e, sim, a construtora Preserva Engenharia, responsável pela execução das obras do viaduto. O motorista foi ao escritório da empresa terceirizada e foi informado de que a sinalização do desvio está correta, sendo ela fiscalizada pela Prefeitura. Um dos funcionários da construtora também disse ao motorista que o condutor do carro que colidiu no cone deveria se responsabilizar pelos danos. “Para mim aquele trecho é responsabilidade deles e aqueles cones deveriam estar cheios de água para não se movimentarem, qualquer vento forte que der ali leva os cones e isso pode causar acidente, graças a Deus meu prejuízo é material, mas se fosse com uma moto, poderia até mesmo ter causado a morte de uma pessoa”, ressaltou o motorista que registrou um Boletim de Ocorrência do acidente, a fim de conseguir ser ressarcido.

Bloqueio provisório

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, informou que, a princípio, a construtora que executa as obras do viaduto queria realizar um bloqueio total no trecho, mas ele não permitiu porque complicaria ainda mais o trânsito. O secretário afirmou que o desvio foi feito de acordo com orientações dele. “Eu que orientei como deveria ficar o desvio e acredito que está funcionando bem, mas diante das reclamações vou conversar com o engenheiro da Preserva Engenharia para juntos melhorarmos o esquema”, frisou.

Sobre a iluminação, Franceli admitiu que o local está mais escuro porque devido as obras do viaduto dois postes tiveram que ser retirados. “Vou recomendar sinalização com material refletivo, se for o caso até cedo materiais da SOV para a construtora”, informou o secretário que ainda disse acreditar que encher os cones com água ou areia é mais perigoso para os motoristas do que usar o material vazio. Franceli ressaltou que vai alinhar as melhorias com a construtora e que o bloqueio é provisório podendo ser liberado no início da próxima semana.