Movimento agenda reunião com vereadores para 2ª feira

Grupo tem feito pressão para a flexibilização do comércio; eles defendem saúde e emprego

Na próxima segunda-feira (3), às 10 horas, os membros do Movimento Saída Consciente se reunirão com os vereadores. O encontro acontecerá na Câmara Municipal para a entrega de pauta de reivindicações. A oportunidade do encontro com os vereadores aconteceu durante a realização de ato, realizado na manhã de quinta-feira (30).

Como o grupo se reuniu em frente ao Paço Municipal e à Câmara Municipal, aproveitou a presença de alguns vereadores para solicitar a reunião. Neste ato, munidos de cartazes, os integrantes do Movimento Saída Consciente quiseram reforçar às autoridades municipais que seguem descontentes com as medidas referentes ao horário de funcionamento do comércio em geral, incluindo academias e salões e beleza.

Para a reunião com os vereadores também foram convidados os representantes do COE (Comitê de Operações Especiais) em Saúde Pública, a presidente da Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), Sonia Zanuto, além dos representantes dos shoppings e boulevard.