MP de Itapira determina volta à Fase Laranja do Plano São Paulo, Município recorre

Sob pena diária de multa de R$ 50 mil, o Ministério Público de Itapira determinou que o Município retroceda à Fase Laranja do Plano São Paulo, conforme o determinado pelo Governo do Estado. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o Município vai recorrer da ação civil pública tendo por base os dados relativos à Covid-19, como total de casos, óbitos e ocupação de leitos. O prefeito José Natalino Paganini (PSDB) foi notificado da ação civil pública no início da noite de terça-feira (1º).

O Ministério Público justifica que a administração municipal não adequou as normas locais ao 11º balanço, que reclassificou a área de abrangência do DRS (Departamento Regional de Saúde) XIV de São João da Boa Vista como Fase Laranja. Foi argumentando ainda que a Portaria do Ministério da Saúde estabelece que cabe ao Secretário do Estado e ao Secretário do Município, através de ato formal, dispor a respeito da quarentena necessária para a contenção da disseminação do vírus.

De acordo com o Ministério Público, o Governo Estadual criou o Centro de Contingência da Saúde, grupo responsável pelos critérios de gerenciamento da pandemia no Estado, denominado de Plano São Paulo, o qual é atualizado periodicamente conforme o número de pessoas infectadas, de pessoas doentes, de pessoas internadas e de óbitos ocorridos em cada região estadual, atribuindo a cada DRS uma classificação própria.

Com isto, foi determina a suspensão dos efeitos dos Decretos Municipais dos dias 7 e 14 de agosto, impondo ao Município de Itapira a obrigação de expedir novo decreto, em 24 horas, em consonância com o Decreto Estadual, sob pena de improbidade administrativa e multa diária no montante de R$ 50 mil.