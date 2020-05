Município chega a 196 notificações, com 37 casos positivos

Nesta sexta-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde atualizou os casos da Covid-19 que apontam que Mogi Guaçu chegou a 196 notificações. Deste total, 37 casos são positivos, 19 suspeitos e 140 negativos. Do total de positivos, faz parte um óbito. Entre os suspeitos, há três óbitos em investigação.

A secretária municipal de saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho comentou que dos 37 casos confirmados, 14 são de trabalhadores da área da saúde. “Estamos há uma semana sem registrar casos em trabalhadores da área de saúde”, pontua. Dos dois novos casos confirmados nesta sexta-feira, um paciente está internado em enfermaria e o outro é assintomático.

Há dois pacientes internados há mais 20 dias na UTI.

RECURSOS

Mogi Guaçu e Campinas têm leitos habilitados pelo Ministério da Saúde para aumento de repasse por conta da pandemia. A medida eleva o custeio diário de leitos de UTI adulto e pediátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil. O pedido de habilitação para o custeio é feito pelos municípios, com anuência do Estado, pelo período de 90 dias.

Na terça-feira (5), durante divulgação do boletim, Clara explicou que, o recurso havia sido liberado no dia anterior e será destinado à Santa Casa. Mas, antes de repassar é preciso seguir alguns trâmites legais. “Suplementar, publicar e depois transferir”, observa.

Foi explicado também que o município conta com 35 leitos de UTI, incluindo o sistema privado. Para uso exclusivo de pacientes com Covid-19 há 118 leitos do SUS, sendo 65 no Hospital Municipal, 37 na UPA do Jardim Santa Marta e 16 na Santa Casa.