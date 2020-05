Município recebe 3.100 testes rápidos

Testagem será para idosos institucionalizados, profissionais das áreas de saúde e segurança pública: GCMs e PMs

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 3.100 testes rápidos para detectar a contaminação pelo novo coronavírus. A finalidade é realizar a testagem em sintomáticos respiratórios, idosos institucionalizados, profissionais da saúde e da segurança pública. Esta ação começa na próxima segunda-feira (18) e será realizada nas unidades de saúde.

De acordo com o explicado pela secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, o teste rápido aponta resultado negativo ou positivo para o novo cononavírus. Uma vez testado como positivo, a quarentena é indicada (14 dias em casa).

Esta semana, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde trabalhou na listagem de critérios para aplicação dos testes rápidos, considerando que a quantidade não permite uma abrangência maior. Com isto, foi definida a disponibilidade para os trabalhadores de saúde e segurança, com idade igual ou superior a 60 anos, portador de comorbidades (uma ou mais doenças). Os testes serão feito em companheiros ou pessoas que residam no mesmo domicílio destes trabalhadores que testem positivo. Os idosos institucionalizados também integram a lista.

As pessoas sintomáticas já são acompanhadas pelas equipes das unidades de saúde para saber a evolução do quadro. Ela esclarece que só ter tido contato com uma pessoa positiva não justifica a realização do teste. Isto porque, senão teria que fazer exame todos os dias em funcionários do Hospital Municipal. Clara explicou também que o teste rápido é realizado do 7º ao 11º dia de sintomas.

PROCEDIMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde agendará o exame para as pessoas que estão em casa, em quarentena, porque é sintomática. Com isto, foi definido que os funcionários da unidade de saúde irão ligar e informar onde tem que comparecer para fazer o teste. “Em 15 minutos o resultado já sai. Ela recebe a informação, inclusive se permanece em quarentena ou não. Tudo orientado neste mesmo dia. Não queremos que fiquem circulando dentro de ônibus, porque se é gripado vai transmitir o vírus que tiver, seja Covid ou não”, pontua Clara.