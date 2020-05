Município tem 2.250 famílias cadastradas na Tarifa Social

Apenas em abril, a Elektro cadastrou voluntariamente, mais de 18 mil famílias no programa de Tarifa Social. O benefício é direcionado à população de baixa renda. Até 30 de junho, esses clientes que consomem até 220kwh, terão 100% de desconto no consumo de energia, previsto em Medida Provisória, editada pelo Governo Federal, devido a pandemia de coronavírus.

A inscrição foi realizada pela empresa de forma proativa, por meio da consulta ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e representou um aumento de 9,8% no número de consumidores cadastrados no Programa. Atualmente, mais de 188 mil famílias nas 228 cidades atendidas pela Elektro, nos estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, são beneficiadas pela tarifa.

De acordo com a assessoria de imprensa da Elektro, em Mogi Guaçu há 2.250 famílias cadastradas na Tarifa Social. Clientes podem solicitar a inscrição pelo WhatsApp da concessionária (19) 2122-1696. A inscrição na Tarifa Social também pode ser feita pelo site www.elektro.com.